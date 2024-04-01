Хацкевич объяснил, почему Коноплянка не заиграл в Польше – главная фишка сыграла злую шутку
Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич указал на особенности польского футбола, которые помешали раскрыться Евгению Коноплянке.
"В чемпионате Польши специфический футбол, более силовой. Здесь не дают пространства.
Маркевич хотел бы подписать Коноплянку в Карпаты: "Была бы возможность, то я бы его забрал"
Здесь нужны игроки, которые цепляются за мячи наверху, навязывают борьбу, прессингуют и эффективно играют при стандартных положениях.
У Коноплянки в Польше не получилось, потому что он креативный футболист, а здесь мало команд, которые хотят играть с мячом", – сказал Хацкевич в комментарии Украинскому футболу.
Напомним, после ухода из Шахтера Евгений выступал в Экстраклясе в составе Краковии. За полтора сезона он в 38 матчах забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Сейчас Коноплянка осел в Лиссабоне и планирует заняться агентским бизнесом вместе с Романом Зозулей. Сейчас они работают над получением лицензии, официальную деятельность собираются запустить с лета.
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