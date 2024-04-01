"В чемпионате Польши специфический футбол, более силовой. Здесь не дают пространства.

Маркевич хотел бы подписать Коноплянку в Карпаты: "Была бы возможность, то я бы его забрал"

Здесь нужны игроки, которые цепляются за мячи наверху, навязывают борьбу, прессингуют и эффективно играют при стандартных положениях.

У Коноплянки в Польше не получилось, потому что он креативный футболист, а здесь мало команд, которые хотят играть с мячом", – сказал Хацкевич в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, после ухода из Шахтера Евгений выступал в Экстраклясе в составе Краковии. За полтора сезона он в 38 матчах забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Сейчас Коноплянка осел в Лиссабоне и планирует заняться агентским бизнесом вместе с Романом Зозулей. Сейчас они работают над получением лицензии, официальную деятельность собираются запустить с лета.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших