Старания украинского легионера Заглембе Сергея Булецы не помогли его команде добыть хотя бы очко в матче 19-го тура Экстраклясы со Шленском. Читайте отчет об игре и смотрите видео ассиста на "Футбол 24".

Польша, Экстракляса, 19-й тур

Заглембе – Шлёнск – 1:2

Голы: Муньос, 84 – Жуховски, 46, Эспозито, 75

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Заглембе не может выиграть уже третий матч подряд. На этот раз на пути команды из Люблина стал Шлёнск. Хозяева владели колоссальным преимуществом в первом тайме, однако распаковать ворота лидера Экстраклясы не смогли. Но сразу после перерыва пропустили – Жуховски эффектно добил сферу в дальний угол после отскока. Заглембе добавил и... пропустил второй раз – гости снова забили после добивания.

За пять минут до завершения игры люблинцы возродили интригу благодаря Сергею Булеце. Украинский полузащитник получил пас из центра поля, развернулся и выкатил под удар Муньосу в район одиннадцатиметровой отметки – испанец точно прошил голкипера. К сожалению, добыть хотя бы ничью хозяева не смогли. Победа вынесла Шлёнск на вершину Экстраклясы (41 очко), Заглембе остался восьмым (25 пунктов).

Наш земляк вышел в основе, провел на поле весь матч и был признан статистическим порталом SofaScore одним из лучших в составе обеих команд, получив за свою игру оценку 7,6 (выше лишь у Дамиана Домбровски – 8,6).

Напомним, в текущем сезоне Булеца отыграл за Заглембе 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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