Екс-тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич поміркував над тим, хто б міг підсилити київську команду.

"Щодо легіонерів Динамо – питання закрите. Жоден із них не повернеться. Може, рівень майстерності Жерсона Родрігеса сьогодні б команді знадобився. Щодо українських футболістів – може бути хіба Сергій Булеца.

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Цітаішвілі для мене футболіст із дуже високим футбольним інтелектом, але сьогодні Динамо перебудувалося на футбол Лобановського – зі швидким переходом з оборони в атаку, всі за лінією м'яча. Якщо за Луческу були яскраво виражені 4-2-3-1, то зараз під час атаки більше видно 4-1-4-1, а під час оборони 4-4-2.

Рівень інших легіонерів станом на сьогодні нижчий, ніж у своїх хлопців, які є в команді", – цитує Хацкевича Український футбол.

Нагадаємо, зараз 10 футболістів Динамо перебувають в оренді в інших клубах: Сергій Булеца (Заглембе), Жерсон Родрігес (Сівасспор), Джастін Лонвейк (Андерлехт), Ерік Рамірес (Атлетіко Насьйональ), Кахім Перріс (Сабах), Микита Кравченко (Полісся), Георгій Цітаішвілі (Динамо Батумі), Вікентій Волошин, Антон Боль, Олександр Яцик (всі троє – Зоря).

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