Хацкевич: На Шапаренко где-то повлияла травма, начал избегать борьбы

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич объяснил, почему полузащитник Николай Шапаренко пока не играет за основную команду Динамо.

"Шапаренко с нами работает. Но только через матчи за дубль он может вернуться в первую команду. Потому что достаточно большая конкуренция в центральной зоне.

Я с ним сегодня говорил: только работа, только из-за работы и терпения. И быть готовым в любой момент выйти на футбольное поле и показать уровень, достойный первой команды.

Динамо минимально победило Александрию, нанеся гостям первое поражение в УПЛ 2018/19

Я не говорю, что он снизил где к себе требования. Но и травма его где-то выбила, есть боязнь идти в борьбу. Потому что даже во вчерашней игре за молодежную команду: все делает на месте, старается не искать борьбу, избегает борьбы", – отметил Хацкевич на пресс-конференции после матча с Александрией.