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Хацкевич: На Шапаренко где-то повлияла травма, начал избегать борьбы

08:15 10 Читати українською
Хацкевич: На Шапаренко где-то повлияла травма, начал избегать борьбы
Николай Шапаренко / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич объяснил, почему полузащитник Николай Шапаренко пока не играет за основную команду Динамо.

"Шапаренко с нами работает. Но только через матчи за дубль он может вернуться в первую команду. Потому что достаточно большая конкуренция в центральной зоне.

Я с ним сегодня говорил: только работа, только из-за работы и терпения. И быть готовым в любой момент выйти на футбольное поле и показать уровень, достойный первой команды.

Динамо минимально победило Александрию, нанеся гостям первое поражение в УПЛ 2018/19

Я не говорю, что он снизил где к себе требования. Но и травма его где-то выбила, есть боязнь идти в борьбу. Потому что даже во вчерашней игре за молодежную команду: все делает на месте, старается не искать борьбу, избегает борьбы", – отметил Хацкевич на пресс-конференции после матча с Александрией.

Источник: Футбол 24
Украина5 тур

Динамо Киев - Александрия: Суббота 18 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Александрия
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Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Александрия
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