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Хацкевич: На Шапаренка десь вплинула травма, почав уникати боротьби

08:15 3 Читать на русском
Хацкевич: На Шапаренка десь вплинула травма, почав уникати боротьби
Микола Шапаренко / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич пояснив, чому півзахисник Микола Шапаренко поки не грає за основну команду Динамо.

"Шапаренко з нами працює. Але тільки лише через матчі за дубль він може повернутися до першої команди. Тому що достатньо велика конкуренція в центральній зоні.

Я з ним сьогодні говорив: тільки робота, тільки через роботу і терпіння. І бути готовим в будь-який момент вийти на футбольне поле і показати рівень, гідний першої команди.

Динамо мінімально перемогло Олександрію, завдавши гостям першої поразки в УПЛ 2018/19

Я не кажу, що він знизив десь до себе вимоги. Але і травма його десь вибила, є острах йти в боротьбу. Тому що навіть у вчорашній грі за молодіжну команду: все робить на місці, намагається не шукати боротьбу, уникає боротьби", – зазначив Хацкевич на прес-конференції після матчу з Олександрією.

Джерело: Футбол 24
Україна5 тур

Динамо - Олександрія: Субота 18 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олександрія
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Теги
Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо - Олександрія
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