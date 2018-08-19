Хацкевич: На Шапаренка десь вплинула травма, почав уникати боротьби

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич пояснив, чому півзахисник Микола Шапаренко поки не грає за основну команду Динамо.

"Шапаренко з нами працює. Але тільки лише через матчі за дубль він може повернутися до першої команди. Тому що достатньо велика конкуренція в центральній зоні.

Я з ним сьогодні говорив: тільки робота, тільки через роботу і терпіння. І бути готовим в будь-який момент вийти на футбольне поле і показати рівень, гідний першої команди.

Динамо мінімально перемогло Олександрію, завдавши гостям першої поразки в УПЛ 2018/19

Я не кажу, що він знизив десь до себе вимоги. Але і травма його десь вибила, є острах йти в боротьбу. Тому що навіть у вчорашній грі за молодіжну команду: все робить на місці, намагається не шукати боротьбу, уникає боротьби", – зазначив Хацкевич на прес-конференції після матчу з Олександрією.