Динамо минимально победило Александрию, нанеся гостям первое поражение в УПЛ 2018/19

Динамо победило Александрию в матче 5 тура УПЛ, нанеся команде Шарана первое поражение в чемпионате. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Динамо и Александрия встречались в центральном матче 5-го тура Премьер-лиги 2018. Перед этим туром киевляне занимали 2 место в таблице, а команда Шарана лидировала в чемпионате, набрав максимум очков и не пропустив ни одного мяча. Аналогичные показатели были и у Динамо, однако киевляне сыграли на матч меньше.

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Несмотря на статус поединка, Александр Хацкевич применил определенную ротацию состава – Цыганков, Сидорчук, Бурда и Шепелев оказались в запасе. В свою очередь в основе вышли Че Че, Андриевский, Шабанов и Буяльский.

Команды начали поединок довольно спокойно, не форсируя событий. Игра проходила в основном в центре поля с небольшим преимуществом Динамо. На 14-й минуте мяч побывал в воротах Панькива, однако арбитр матча Виталий Романов справедливо не засчитал взятие ворот из-за фола Кендзёры.

Первый удар в створ состоялся аж на 25-й минуте встречи – после удара Вербича с острого угла Панькив забрал мяч в руки. После этого обе команды заиграли быстрее. Через несколько минут Морозюк пробил со штрафного, однако Панькив снова отвел угрозу. Александрия ответила опасным ударом Запорожана, после которого мяч просвистел возле верхнего угла. Более точным был Морозюк, но его удар нейтрализовал все тот же Панькив.

Несмотря на активность команд во второй половине первого тайма, свисток арбитра на перерыв зафиксировал нулевую ничью, которая оставляла Александрию лидером чемпионата с нулем пропущенных голов.

В перерыве Хацкевич прибег к заменам – вместо Николая Морозюка на поле вышел Виктор Цыганков. В дебюте второго тайма киевляне организовали классную атаку. Беседин вывел Вербича на ворота Александрии, однако опасный прострел словенца никто из партнеров замкнуть не сумел. Через несколько минут мощно пробивали Буяльский и Андриевский – защитники сумели заблокировать эти выстрелы.

На 57-й минуте близок к голу был Беседин, но после его удара головой мяч пролетел в сантиметрах от стойки. А вот через 10 минут Динамо достигло своего – Цыганков шикарным дальним ударом с левой отправил мяч в нижний угол. Этот гол стал первым пропущенным мячом Александрии в нынешнем чемпионате Украины.

Практически сразу же гости могли отыграться – Бойко спас Динамо после удара Банады с ходу. После этого киевляне отвели игру в центр поля и довольно уверенно удержали победный результат.

Таким образом Динамо одержало 4-ю минимальную победу в чемпионате подряд. А вот Александрия после этого поражения опустилась на 2 место, имея 12 очков. Столько же у киевлян, однако у команды Шарана большее количество забитых голов, поэтому Динамо сейчас занимает 3 позицию. Лидирует Шахтер, у которого тоже 12 пунктов, однако больше забитых голов (11). Напомним, у Динамо есть матч в запасе против Мариуполя. Киевляне остались единственной командой УПЛ, которая еще не пропускала в свои ворота.

УПЛ, 5 тур

Динамо – Александрия – 1:0

Гол: Цыганков, 68