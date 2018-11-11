Хацкевич: Игроков надо и критиковать, и хвалить, потому что они обижаются, негатив лучше направляйте на меня

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич проанализировал игру с Мариуполем и призвал прессу направлять критику игры команды в первую очередь на него, а не на игроков, которые "обижаются".

"Сегодня трудно начинали, немного не разобрались в центре поля, кто кого будет встречать. Было определенное напряжение у наших ворот, но потом мы потихоньку взяли инициативу в свои руки, в первую очередь, взяли мяч под контроль.

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И мы просили при позиционных атаках больше вскриваты оборону через фланги – два первых гола мы так и забили. А после этих двух голов уже появились свободные зоны, кураж у мужчин. Импровизация не запрещена, но хотелось бы все равно больше эффективности от этой импровизации.

Думаю, что второй тайм понравился всем, особенно команда прекрасно сыграла в атаке.

Что не получилось сегодня? В первую очередь, начало матча, потому что мы планировали играть более интенсивно. Возможно, немного не хватило эмоций в начале игры, потому что в четверг их было много потрачено. Я говорю не об физические силы, а именно об эмоциях.

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Но соперник заставил нас проявить эти эмоции и характер. Мы стали лучше двигаться, стал лучше двигаться мяч, стало больше грамотного футбола как с мячом, так и без него.

Действительно, у нас в этом сезоне был период, когда мы выигрывали по 1:0, был период, когда не было результата. Но мы также видим, кто в каком состоянии, сочетание... это все в комплексе. Самое главное – это уверенность, независимо от того, 20 лет игроку или 30. Да, можно ошибаться, рисковать. В каждом матче есть такие периоды, когда надо терпеть, когда ты с мячом и когда ты без мяча. Этот баланс должен быть и должно быть постоянно.

То, что сейчас пресса, пожалуй, хорошая, я ни тогда, ни сейчас не читаю, но все равно много молодых ребят, их еще будет штормить. Нужно терпение, верить в них. Надо и критиковать, и хвалить, потому что они очень обижаются. Поэтому весь негатив, который есть, лучше направляйте на меня, а я уже спрошу из них.

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Как удасться сохранить этот тонус и ход после сборных? Перерыв на матчи сборных сейчас действительно немного несвоевременный, но ничего не сделаешь. Ребята сейчас разъедутся в сборные, у кого-то это решающие матчи, у сборной Украины, например, эти две игры товарищеские, ведь результат уж есть. Но здесь будут какие-то новые эмоции, некоторые наши молодые игроки вызваны именно в национальную сборную. Когда они вернутся, то уже в этом графике работаем давно, и переключение после матчей сборных, надеюсь, пройдет так же легко, как это было после октябрьских игр", – сказал он на пресс-конференции после матча с Мариуполем.