Хацкевич: Гравців треба і критикувати, і хвалити, бо вони ображаються, негатив краще спрямовуйте на мене

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич проаналізував гру з Маріуполем та закликав пресу спрямовувати критику гри команди в першу чергу на нього, а не на гравців, які "ображаються".

"Сьогодні важко починали, трохи не розібралися в центрі поля, хто має кого зустрічати. Була певна напруга біля наших воріт, але потім ми потихеньку взяли ініціативу в свої руки, в першу чергу, взяли м'яч під контроль.

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І ми просили при позиційних атаках більше вскривати оборону через фланги – два перші голи ми так і забили. А після цих двох голів вже з'явилися вільні зони, кураж у хлопців. Імпровізація не заборонена, але хотілося б все одно більше ефективності від цієї імпровізації.

Думаю, що другий тайм сподобався усім, особливо команда чудово зіграла в атаці.

Що не вийшло сьогодні? В першу чергу, початок матчу, бо ми планували грати більш інтенсивно. Можливо, трохи не вистачило емоцій на початку гри, бо в четвер їх було багато витрачено. Я кажу не про фізичні сили, а саме про емоції.

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Але суперник змусив нас проявити ці емоції і характер. Ми почали краще рухатися, почав краще рухатися м'яч, стало більше грамотного футболу як з м'ячем, так і без нього.

Дійсно, у нас в цьому сезоні був період, коли ми вигравали по 1:0, був період, коли не було результату. Але ж ми також бачимо, хто в якому стані, поєднання... це все в комплексі. Найголовніше – це впевненість, незалежно від того, 20 років гравцю чи 30. Так, можна помилятися, ризикувати. В кожному матчі є такі періоди, коли треба терпіти, коли ти з м'ячем і коли ти без м'яча. Цей баланс має бути і має бути постійно.

Те, що зараз преса, мабуть, хороша, бо я ні тоді, ні зараз не читаю, але все одно багато молодих хлопців, їх ще буде штормити. Потрібно терпіння, вірити в них. Треба і критикувати, і хвалити, бо вони дуже ображаються. Тому весь негатив, який є, краще спрямовуйте на мене, а я вже спитаю з них.

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Як вдасться зберегти цей тонус та хід після збірних? Перерва на матчі збірних зараз дійсно трохи невчасна, але нічого не зробиш. Хлопці зараз роз'їдуться у збірні, у когось це вирішальні матчі, у збірної України, наприклад, ці дві гри товариські, адже результат вже ж є. Але тут будуть якісь нові емоції, деякі наші молоді гравці викликані саме в національну збірну. Коли вони повернуться, то ми вже в цьому графіку працюємо давно, і переключення після матчів збірних, сподіваюся, пройде так само легко, як це було після жовтневих ігор", – сказав він на прес-конференції після матчу з Маріуполем.