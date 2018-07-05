toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Новости ЧМ 2018

Хацкевич: Движемся в правильном направлении

09:26 47 Читати українською
Хацкевич: Движемся в правильном направлении
Александр Хацкевич / Футбол 24

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от первого межсезонного спарринга "бело-синих" против азербайджанского Карабаха.

"В первую очередь, нужно было вспомнить все игровые связи. Есть перестройки в обороне, центральной зоне, новые комбинации в атаке. Как для первой игры по движению, по организации самой игры был достаточно хороший, интенсивный первый тайм. Были хорошие переходы из обороны в атаку. Концовки немного не хватало.

Динамо минимально обыграло Карабах в спарринге

Мы провели только первую игру, и я вижу, что ребята двигаются в правильном направлении и понимают, что от них требуется. За исключением последнего паса доволен своими подопечными. Выполнение последнего паса должно быть на более высоком уровне", – рассказал Хацкевич в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что киевляне минимально одолели Карабах. Единственный гол в первом тайме забил Виктор Цыганков.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Карабах: Среда 04 июля 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Карабах
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Межсезонные сборы Александр Хацкевич Александр Хацкевич Товарищеские матчи Динамо Киев - Карабах Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
57
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук