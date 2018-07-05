Хацкевич: Движемся в правильном направлении

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от первого межсезонного спарринга "бело-синих" против азербайджанского Карабаха.

"В первую очередь, нужно было вспомнить все игровые связи. Есть перестройки в обороне, центральной зоне, новые комбинации в атаке. Как для первой игры по движению, по организации самой игры был достаточно хороший, интенсивный первый тайм. Были хорошие переходы из обороны в атаку. Концовки немного не хватало.

Динамо минимально обыграло Карабах в спарринге

Мы провели только первую игру, и я вижу, что ребята двигаются в правильном направлении и понимают, что от них требуется. За исключением последнего паса доволен своими подопечными. Выполнение последнего паса должно быть на более высоком уровне", – рассказал Хацкевич в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что киевляне минимально одолели Карабах. Единственный гол в первом тайме забил Виктор Цыганков.