Динамо минимально обыграло Карабах в спарринге

Тренировка Динамо перед матчем с Карабахом / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо начало австрийский сбор с победы над чемпионом Азербайджана Карабахом.

В первом спарринге на сборах в Австрии киевское Динамо встречалось с участником группового этапа ЛЧ 2017/2018 Карабахом.

Уже в начале встречи "бело-синие" перехватили инициативу и на 14-й минуте удалось разыграть комбинацию, которую завершил Виктор Цыганков, забив в пустые ворота после передачи Виталия Буяльского.

Следующий контрольный матч киевляне сыграют против китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Товарищеские матчи

Карабах – Динамо – 0:1

Гол: Цыганков, 14