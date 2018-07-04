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Динамо минимально обыграло Карабах в спарринге

20:55 105 Читати українською
Динамо минимально обыграло Карабах в спарринге
Тренировка Динамо перед матчем с Карабахом / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо начало австрийский сбор с победы над чемпионом Азербайджана Карабахом.

В первом спарринге на сборах в Австрии киевское Динамо встречалось с участником группового этапа ЛЧ 2017/2018 Карабахом.

Уже в начале встречи "бело-синие" перехватили инициативу и на 14-й минуте удалось разыграть комбинацию, которую завершил Виктор Цыганков, забив в пустые ворота после передачи Виталия Буяльского.

Следующий контрольный матч киевляне сыграют против китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Товарищеские матчи

Карабах – Динамо – 0:1

Гол: Цыганков, 14

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Карабах: Среда 04 июля 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Карабах
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