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Хацкевич: Рухаємось у правильному напрямку

09:24 353 Читать на русском
Хацкевич: Рухаємось у правильному напрямку
Олександр Хацкевич / Футбол 24

Керманич київського Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями від першого міжсезонного спарингу "біло-синіх" проти азербайджанського Карабаха.

"У першу чергу, потрібно було згадати всі ігрові зв'язки. Маємо перелаштування в обороні, центральній зоні, нові комбінації в атаці. Як для першої гри, що стосується руху, організації самої гри був доволі хороший, інтенсивний перший тайм. Були хороші переходи з оборони в атаку. Завершення трохи не вистачало.

Динамо мінімально переграло Карабах у спарингу

Ми провели лише першу гру, і я бачу, що хлопці рухаються у правильному напрямку та розуміють, що від них вимагається. За винятком останнього пасу задоволений своїми підопічними. Виконання останнього пасу має бути на більш високому рівні", – розповів Хацкевич у коментарі офіційному сайту Динамо.

Відзначимо, що кияни мінімально здолали Карабах. Єдиний гол у першому таймі забив Віктор Циганков.

Товариські матчі

Динамо - Карабах: Середа 04 липня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Карабах
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Теги
Міжсезонні збори Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Товариські матчі Динамо - Карабах Динамо Динамо
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