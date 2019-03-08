Хацкевич: Многие люди говорили, что Украине не видать еврокубковой зимы, но Динамо дошло даже до весны

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал поражение от Челси (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Конечно, мы хотели забить выездной гол, моменты у нас были. Русина мы заменили, потому что он уже набегался. В первом тайме он выполнил большой объем беговой работы, поэтому силы его покидали.

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Буяльского мы заменили, потому что у него уже была одна желтая карточка, и арбитр предупредил его, что в случае еще одного фола он может получить вторую.

Мы будем играть дома и стараться для тех болельщиков, которые придут нас поддержать. После первых двух туров Лиги Европы многие говорили, что Украине не видать еврокубковой зимы. Но мы дошли даже до весны.

Как принято считать в теннисе, если ты участвовал в соревнованиях, в следующем году в этом же турнире ты должен дойти до той же стадии. Мы это сделали. Да, мы попали на очень сильного соперника, но все равно я рад за ребят, что они не сломались после непростого первого тайма и продолжали играть в футбол и искать счастья у чужих ворот.

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Виллиан и три года назад забивал с этой же точки. Мастерство никуда не девается. На ту минуту мы уже отодвинули игру от своих ворот, и моментов у соперника стало меньше. И здесь штрафной, индивидуальное мастерство Виллиана и второй мяч... Но и этот гол не надломил команду, игроки пытались идти вперед", – цитирует Хацкевича пресс-служба Динамо.