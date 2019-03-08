Челси – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

"Класс и качество – это все о нашем сегодняшнем сопернике. Наше волнение также повлияло на результат, ведь мы совершили несколько ненужных ошибок.

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Но похожие проблемы были не только у нас. Немало команд не могут закрепиться на половине поля Челси. У Тоттенхэма тоже были с этим трудности.

Мы хотели прессинговать высоко во втором тайме и держать их подальше от наших ворот. У соперника после перерыва было гораздо меньше шансов забить, а оба гола стали следствием индивидуального мастерства игроков Челси.

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Мы понимали, что было рискованно играть так, как мы это делали во второй половине. И, возможно, третий гол был лишним, но нам удалось показать футбол, достойный европейського уровня. Три гола отыграть трудно, но мы будем бороться до конца", – цитирует Хацкевича официальный сайт УЕФА.