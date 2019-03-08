Хацкевич: Багато людей говорили, що Україні не бачити єврокубкової зими, але Динамо дійшло навіть до весни

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував поразку від Челсі (0:3) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Звичайно, ми хотіли забити виїзний гол, моменти у нас були. Русина ми замінили, тому що він уже набігався. У першому таймі він виконав великий обсяг бігової роботи, тому сили його залишали.

Челсі – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Буяльського ми замінили, тому що в нього вже була одна жовта картка, і арбітр попередив його, що у випадку ще одного фолу він може отримати другу.

Ми будемо грати вдома і старатися для тих уболівальників, які прийдуть нас підтримати. Після перших двох турів Ліги Європи багато людей говорили, що Україні не бачити єврокубкової зими. Але ми дійшли навіть до весни.

Як прийнято вважати в тенісі, якщо ти брав участь у змаганнях, у наступному році в цьому ж турнірі ти повинен дійти до тієї ж стадії. Ми це зробили. Так, ми потрапили на дуже сильного суперника, але все одно я радий за хлопців, що вони не зламалися після непростого першого тайму і продовжували грати у футбол і шукати щастя біля чужих воріт.

Челсі – Динамо: Вілліан 10 років потому, кінець 27-матчевої суперсерії киян, або Як пропускали – шокуючий фотофакт

Вілліан і три роки тому забивав з цієї ж точки. Майстерність нікуди не дівається. На ту хвилину ми вже відсунули гру від своїх воріт, і моментів у суперника стало менше. І тут штрафний, індивідуальна майстерність Вілліана і другий м'яч... Але і цей гол не надломив команду, гравці намагалися йти вперед", – цитує Хацкевича прес-служба Динамо.