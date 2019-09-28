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Хацкевич: Динамо не могло позволить себе трансфер игрока за 5 млн евро – возможно, это были не лучшие времена Суркиса

12:07 86 Читати українською
Хацкевич: Динамо не могло позволить себе трансфер игрока за 5 млн евро – возможно, это были не лучшие времена Суркиса
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал трансферные дела киевлян во время его работы в клубе.

"Динамо приобрело трех игроков, и потратило на них не более 5 млн евро. Брюгге накануне матчей против нас приобрел вратаря за 8 млн евро, а всего потратил 23-25 млн евро, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Хацкевич: Динамо – не топ-клуб

Аякс, например, много лет не попадал в Лигу чемпионов. Кого они приобрели в прошлом году? Блинд, Тадич, Зиеш, около 35 млн евро потратили.

Возможно я застал не очень хорошие времена для Игоря Суркиса. Потому что мы не могли позволить себе купить футболиста даже за 5 млн евро", – отметил Хацкевич в программе Вацко Live.

"Была и ненормативная лексика", – Хацкевич прокомментировал отставку из Динамо

Отметим, что Хацкевич тренировал Динамо с 2017 по 2019 годы и был уволен после вылета от Брюгге в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Теги
Аякс Аякс Брюгге Брюгге Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев
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