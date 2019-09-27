Хацкевич: Динамо – не топ-клуб

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич оценил уровень киевского клуба.

"Сейчас очень большая разница между топ-клубами и средними, а еще ниже. Я не считаю, что Динамо – это топ-клуб. Это великий клуб, с большой историей. Топ-клубы – это команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и Лигу Европы, где играют топ-футболисты.

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Динамо на сегодняшний момент находится на своем уровне в Европе. Я беру клубный рейтинг последних пяти лет: до этого команда с Сергеем Ребровым удачно выступала в Лиге чемпионов, мы в последние два года тоже подняли клубный рейтинг. Мы остались на той же позиции, что и были 5 лет назад. Сейчас это будет сделать труднее, ведь эта разница возрастает.

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Возвращаясь к матчам с Брюгге, мы приобрели трех футболистов, но на них потратили не более 5 млн евро. Бельгийцы перед матчами против нас приобрели вратаря за 8 млн евро. Да, они продали нападающего, но сразу купили нового", – рассказал Хацкевич в передаче Вацко Live.