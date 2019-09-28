Хацкевич: Динамо не могло дозволити собі трансфер гравця за 5 млн євро – можливо, це були не найкращі часи Суркіса

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував трансферні справи киян під час його роботи в клубі.

"Динамо придбало трьох гравців, і витратило на них не більше 5 млн євро. Брюгге напередодні матчів проти нас придбав воротаря за 8 млн євро, а загалом витратив 23-25 млн євро, щоб потрапити до Ліги чемпіонів.

Хацкевич: Динамо – не топ-клуб

Аякс, наприклад, багато років не потрапляв до Ліги чемпіонів. Кого вони придбали минулого року? Блінд, Тадіч, Зієш, близько 35 млн євро витратили.

Можливо я застав не дуже хороші часи для Ігоря Суркіса. Тому що ми не могли дозволити собі купити футболіста навіть за 5 млн євро", – зазначив Хацкевич у програмі Вацко Live.

"Була і ненормативна лексика", – Хацкевич прокоментував відставку з Динамо

Зазначимо, що Хацкевич тренував Динамо з 2017 по 2019 роки та був звільнений після вильоту від Брюгге в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.