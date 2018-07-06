Хацкевич: Че Че играет практически без потерь

Наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал итог второго контрольного поединка против Тяньцзинь Цюаньцзянь (3:3).

"Задача на два дня игр – получить равномерную нагрузку, то же самое – взаимодействие, почувствовать друг друга. Возможно, в середине поля мы сделали другие сочетания, здесь у нас выбор больше, проверили, кто и как взаимодействует. Каждая игра информативна.

Сейчас разберем матчи, расставим акценты, нам удавалось, а над чем еще необходимо поработать. Эти два спарринга для этого и были.

Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь – 3:3 – видео голов и обзор матча

Нагрузка распределена равномерно. Практически все сыграли по 90 минут. У нас все равно продолжается подготовительный период. Не думаю, что они устали. В конце игры было заметно, что ребята, которые вышли на 30 минут, выглядели значительно свежее оппонентов. Но сама скорость и ведения игры были на хорошем уровне.

Че че играет практически без потерь, очень здорово держит позицию, разгоняет атаки. Я спрашивал, какая позиция для него более "родной" – выше под нападающим или из глубины. Он сказал, что из глубины.

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Завтра у нас - одноразовая работа, больше восстановительного плана. Седьмого числа мы проведем уже двукратную работу. Но та группа, которая будет играть восьмого числа, проведет двукратную, но более легкую по нагрузке, работу.

Потому что, начиная со следующего матча, мы будем давать футболистам больше игрового времени, а замены проводить уже Несмотря на то, как кто выглядит на поле", – цитирует Хацкевича официальный сайт киевлян.