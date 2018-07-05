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Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь – 3:3 – видео голов и обзор матча

21:04 67 Читати українською
Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь – 3:3 – видео голов и обзор матча
Динамо продолжает подготовку к новому сезону

Киевское Динамо сыграло вничью второй контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Контрольный матч:

Динамо - Тяньцзинь Цюаньцзянь 3: 3

Голы: Шуаи, 24, Модест, 55, Пато, 59 - Буяльский, 38, Русин, 44, Вербич, 86.

Динамо сыграло в результативную ничью с Тяньцзинь Цюаньцзянь

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Динамо Киев - Тяньцзинь Цюаньцзянь: Четверг 05 июля 2018

Динамо Киев
- : -
Тяньцзинь Цюаньцзянь
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