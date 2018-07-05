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Форвард Гамбурга Вуд заинтересовал Динамо – Kicker

17:43 46 Читати українською
Форвард Гамбурга Вуд заинтересовал Динамо – Kicker
Бобби Вуд / ESPN

Киевское Динамо может усилиться американским форвардом Гамбурга.

25-летний форвард Гамбурга Бобби Вуд попал в сферу интересов "динамовцев", сообщает Kicker.

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Киевское Динамо ведет переговоры с Гамбургом, однако трасферу может помешать желание Вуда остаться в Германии.

Отметим, американцем также интересуется Ганновер. Вопрос с новым клубом Вуда может быть решен на этой неделе.

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Напомним, подопечные Хацкевича сейчас готовятся к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Теги
Трансферы Динамо Киев Гамбург Гамбург Бобби Вуд Бобби Вуд
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