Форвард Гамбурга Вуд заинтересовал Динамо – Kicker

Киевское Динамо может усилиться американским форвардом Гамбурга.

25-летний форвард Гамбурга Бобби Вуд попал в сферу интересов "динамовцев", сообщает Kicker.

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Киевское Динамо ведет переговоры с Гамбургом, однако трасферу может помешать желание Вуда остаться в Германии.

Отметим, американцем также интересуется Ганновер. Вопрос с новым клубом Вуда может быть решен на этой неделе.

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Напомним, подопечные Хацкевича сейчас готовятся к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии.