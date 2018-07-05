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Хацкевич: Че Че грає практично без втрат

6 липня 08:00 2
Хацкевич: Че Че грає практично без втрат
Олександр Хацкевич / Фото: ФК Динамо

Наставник Динамо Олександр Хацкевич прокоментував підсумок другого контрольного поєдинку проти Тяньцзинь Цюаньцзянь (3:3).

"Завдання на два дні ігор – отримати рівномірне навантаження, те ж саме – взаємодія, відчути один одного. Можливо, в середині поля ми зробили інші поєднання, тут у нас вибір більший, перевірили, хто й як взаємодіє. Кожна гра інформативна.

Зараз розберемо матчі, розставимо акценти, що нам вдавалося, а над чим ще необхідно попрацювати. Ці два спаринги для цього й були.

Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Навантаження розподілене рівномірно. Практично всі відіграли по 90 хвилин. У нас усе одно ще триває підготовчий період. Не думаю, що вони втомилися. Наприкінці гри було помітно, що хлопці, які вийшли на 30 хвилин, виглядали значно свіжішими за опонентів. Але сама швидкість та ведення гри були на хорошому рівні.

Че Че грає практично без втрат, дуже здорово тримає позицію, розганяє атаки. Я питав, яка позиція для нього більш "рідна" – вище під нападником або з глибини. Він сказав, що з глибини.

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Завтра у нас – одноразова робота, більше відновлювального плану. Сьомого числа ми проведемо вже дворазову роботу. Але та група, яка буде грати восьмого числа, проведе дворазову, але легшу за навантаженням, роботу.

Тому що, починаючи з наступного матчу, ми будемо давати футболістам більше ігрового часу, а заміни проводити вже зважаючи на те, як хто виглядає на полі", – цитує Хацкевича офіційний сайт киян.

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Динамо - Тяньцзинь Цюаньцзянь: Четвер 05 липня 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 3
Тяньцзинь Цюаньцзянь
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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо - Тяньцзинь Цюаньцзянь Динамо Динамо
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