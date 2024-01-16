"У него все прекрасно складывалось, мы вместе работали в Динамо U-21, потом он возглавил U-19, стал с ними чемпионами.

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Я хорошо знаю, что произошло дальше, но не хочу об этом рассказывать, потому что там задействованы достаточно известные люди.

Валика уволили, у него закончился контракт, и кто-то с ним не захотел продлевать. Я знаю, кто, но не буду говорить. Можно сказать, Белькевич после этого упал в яму, и я его не смог вытащить.

У меня был контакт с президентом клуба, с его братом, но не хватило немножко времени. Мы уже обо всем договорились, и Белькевич знал, что вернется. Но он так глубоко залез в яму, что, наверное, для себя решил, что не будет возвращаться. В какую яму? Депрессия, алкоголь и так далее. Но этого уже не вернешь", – сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу Жыццё-маліна.

Напомним, Белькевича не стало 1 августа 2014 года. Официальная причина смерти – тромбоэмболия.

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