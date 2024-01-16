"У нього все чудово складалося, ми разом працювали в Динамо U-21, потім він очолив U-19, став із ними чемпіонами.

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Я добре знаю, що сталося далі, але не хочу про це розповідати, тому що там залучені досить відомі люди.

Валіка звільнили, у нього закінчився контракт, і хтось із ним не захотів продовжувати. Я знаю, хто, але не буду говорити. Можна сказати, Белькевич після цього впав у яму, і я його не зміг витягнути.

У мене був контакт із президентом клубу, з його братом, але не вистачило трошки часу. Ми вже про все домовилися, і Белькевич знав, що повернеться назад. Але він так глибоко заліз у яму, що, напевно, для себе вирішив, що не буде повертатися. У яку яму? Депресія, алкоголь тощо. Але цього вже не повернеш", – сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу Жыццё-маліна.

Нагадаємо, Белькевича не стало 1 серпня 2014 року. Офіційна причина смерті – тромбоемболія.

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