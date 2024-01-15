Александр Хацкевич в очередной раз отметил, что жалеет о работе в соседней стране.

"Мой главный футбольный промах? Я уже говорил об этом раньше.

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Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград. Сраную Россию", – сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу Жыццё-маліна.

Напомним, после увольнения из Динамо в 2019-м белорусский специалист принял приглашение из России и возглавил волгоградский Ротор, в котором проработал 2 года. Он сумел вывести команду в элитный дивизион после 16 лет перерыва, но развить успех там не удалось.

В сентябре 2022-го он трудоустроился в кипрской Кармиотиссе, но продержался там всего полтора месяца. Сейчас 50-летний наставник находится без команды.

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