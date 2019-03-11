Хацкевич – о результативной игре Сидклея с Арсеналом-Киев: Давайте учитывать уровень соперника

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал игру Сидклея в матче 21-го тура с Арсеналом-Киев (4:0).

"Давайте учитывать уровень соперника. Сначала у Сидклея было много игры поперек и назад, но потом, когда он забил, то почувствовал уверенность и начал играть больше вперед.

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Все зависит от уровня соперника. В принципе, Сидклей – молодец. То, что от него требовалось, он выполнял.

Не жалеете, что не выпустили его раньше в матче с Челси? Нет. В том матче нам нужно было больше обороняться, а в этом компоненте у Сидклея еще есть проблемы тактического плана", – сказал Хацкевич в эфире программы "Профутбол".

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В нынешнем сезоне Сидклей провел за Динамо в УПЛ 10 матчей. В поединке с "канонирами" он отметился дебютным голом и ассистом в составе киевлян.