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Хацкевич – про результативну гру Сідклея з Арсеналом-Київ: Давайте враховувати рівень суперника

09:40 631 Читать на русском
Хацкевич – про результативну гру Сідклея з Арсеналом-Київ: Давайте враховувати рівень суперника
Сідклей / фото: ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував гру Сідклея в матчі 21-го туру з Арсеналом-Київ (4:0).

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сідклей
39’ Денис Гармаш
46’ Віктор Циганков
 

"Давайте враховувати рівень суперника. Спочатку у Сідклея було багато гри поперек і назад, але потім, коли він забив, то відчув упевненість і почав грати більше вперед.

Сідклей забив ефектний дебютний гол за Динамо

Все залежить від рівня суперника. В принципі, Сідклей – молодець. Те, що від нього вимагалося, він виконував.

Не шкодуєте, що не випустили його раніше в матчі з Челсі? Ні. У тому матчі нам потрібно було більше оборонятися, а в цьому компоненті у Сідклея ще є проблеми тактичного плану", – сказав Хацкевич в ефірі програми "Профутбол".

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В нинішньому сезоні Сідклей провів за Динамо в УПЛ 10 матчів. В поєдинку з "канонірами" він відзначився дебютними голом та асистом у складі киян.

Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо - Арсенал-Київ Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей
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