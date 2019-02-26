toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хацкевич – лучший тренер 19 тура УПЛ

12:24 18 Читати українською
Хацкевич – лучший тренер 19 тура УПЛ
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвал лучшего тренера 19-го тура Премьер-лиги.

Наставник Динамо Александр Хацкевич признан лучшим тренером 19-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Динамо – Заря – 5:0 – видео голов и обзор матча

К слову, подопечные белорусского специалиста дома разбили луганскую Зарю со счетом 5:0, а наставник получил за свою работу оценку в 4,6 балла из 5 возможных.

Благодаря этой победе Динамо увеличило свой отрыв от Александрии на 5 очков. Отставание от Шахтера и далее составляет 7 зачетных пунктов.

Шахтер и Динамо, дальше – пропасть, падение Ворсклы, перфоманс Шведа: итоги 19-го тура УПЛ

Украина19 тур

Динамо Киев - Заря: Понедельник 25 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
5 : 0
Заря
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев - Заря Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Всеукраинское объединение тренеров по футболу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
40
мин
Лацио
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук