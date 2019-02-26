toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Хацкевич – найкращий тренер 19 туру УПЛ

12:24 100 Читать на русском
Хацкевич – найкращий тренер 19 туру УПЛ
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 19-го туру Прем'єр-ліги.

Наставник Динамо Олександр Хацкевич визнаний найкращим тренером 19-го туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Динамо – Зоря – 5:0 – відео голів та огляд матчу

До слова, підопічні білоруського фахівця вдома розбили луганську Зорю з рахунком 5:0, а наставник отримав за свою роботу оцінку у 4,6 бала з 5 можливих.

Завдякий цій перемозі Динамо збільшило свій відрив від Олександрії на 5 очок. Відставання від Шахтаря і надалі складає 7 залікових пунктів.

Шахтар і Динамо, далі – прірва, падіння Ворскли, перфоманс Шведа: підсумки 19-го туру УПЛ

Україна19 тур

Динамо - Зоря: Понеділок 25 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
5 : 0
Зоря
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо - Зоря Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
58
хв
Лаціо
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук