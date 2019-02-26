Хацкевич – найкращий тренер 19 туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 19-го туру Прем'єр-ліги.

Наставник Динамо Олександр Хацкевич визнаний найкращим тренером 19-го туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Динамо – Зоря – 5:0 – відео голів та огляд матчу

До слова, підопічні білоруського фахівця вдома розбили луганську Зорю з рахунком 5:0, а наставник отримав за свою роботу оцінку у 4,6 бала з 5 можливих.

Завдякий цій перемозі Динамо збільшило свій відрив від Олександрії на 5 очок. Відставання від Шахтаря і надалі складає 7 залікових пунктів.

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