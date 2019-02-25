toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо – Заря – 5:0 – видео голов и обзор матча

21:08 162 Читати українською
Динамо – Заря – 5:0 – видео голов и обзор матча
Динамо – Заря – 5:0 – видео голов и обзор матча / Футбол 24

Киевское Динамо разгромило луганскую Зарю в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Украина. УПЛ 2018/19, 19-й тур

Динамо – Заря – 5:0

Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 54, Соль, 74

Динамо разгромило Зарю с неприличным счетом – Соль забил дебютный гол в УПЛ

На всех этапах матча Динамо неуклонно контролировало ход встречи. Однако, открыть счет "бело-синим" долго не удавалось. Но под занавес первого тайма киевляне провели молниеносную десятиминутку, в течение которой трижды огорчали голкипера луганчан Фелипе. В частности, Николай Шапаренко оформил дубль, а Беньямин Вербич отличился после классного сольного прохода.

Вторая половина игры ничего не поменяла, и Динамо довело свое преимущество до пяти мячей. Сначала Вербич классно пробил в угол после неудачного выноса в исполнении Караваева, а затем Фран Соль оформил дебютный гол в УПЛ, сыграв на опережение головой после навеса Кендзёры.

Украина19 тур

Динамо Киев - Заря: Понедельник 25 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
5 : 0
Заря
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Заря Заря Заря УПЛ Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
28
мин
Жирона
22:00
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук