Динамо – Заря – 5:0 – видео голов и обзор матча

Киевское Динамо разгромило луганскую Зарю в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Украина. УПЛ 2018/19, 19-й тур

Динамо – Заря – 5:0

Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 54, Соль, 74

Динамо разгромило Зарю с неприличным счетом – Соль забил дебютный гол в УПЛ

На всех этапах матча Динамо неуклонно контролировало ход встречи. Однако, открыть счет "бело-синим" долго не удавалось. Но под занавес первого тайма киевляне провели молниеносную десятиминутку, в течение которой трижды огорчали голкипера луганчан Фелипе. В частности, Николай Шапаренко оформил дубль, а Беньямин Вербич отличился после классного сольного прохода.

Вторая половина игры ничего не поменяла, и Динамо довело свое преимущество до пяти мячей. Сначала Вербич классно пробил в угол после неудачного выноса в исполнении Караваева, а затем Фран Соль оформил дебютный гол в УПЛ, сыграв на опережение головой после навеса Кендзёры.