toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТАРАС СТЕПАНЕНКО КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Хачериди жизнь ничему не учит", – украинец вернулся на поле после дисквалификации сразу со скандалом

18:10 53 Читати українською
"Хачериди жизнь ничему не учит", – украинец вернулся на поле после дисквалификации сразу со скандалом
Евгений Хачериди / Фото ФК Динамо Брест

Взрывной характер защитника брестского Динамо Евгения Хачериди едва не сыграл с украинцем очередную злую шутку.

Евгений Хачериди пропустил последние 5 матчей своей команды из-за дисквалификации и сумел появиться на поле в дерби 11-го тура чемпионата Беларуси против Руха (4:1).

Милевский, Нойок и Хачериди помогли Динамо Брест победить в дерби – провальная серия завершена

Результативными действиями украинец не отличился, но в конце встречи стал "героем" неприятного инцидента. Игрок Руха грубым подкатом завалил партнера Евгения, но сразу поднял руки в знак извинения. Однако Хачериди сразу подбежал к обидчику и начал толкать его в лицо. К счастью для Евгения, рефери только отметил желтой карточкой грубую игру футболиста Руха.

Напомним, после 11-туров белорусского первенства действующий чемпион страны Динамо Брест занимает лишь 6-ю строчку.

"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи

blog_ava
Шевчук: Я не согласен с рефери, но на месте Степаненко – поступил бы так же
00:20
568
Теги
Мир Беларусь Евгений Хачериди Евгений Хачериди Видеоновости Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
52
мин
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук