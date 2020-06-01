"Хачериди жизнь ничему не учит", – украинец вернулся на поле после дисквалификации сразу со скандалом

Взрывной характер защитника брестского Динамо Евгения Хачериди едва не сыграл с украинцем очередную злую шутку.

Евгений Хачериди пропустил последние 5 матчей своей команды из-за дисквалификации и сумел появиться на поле в дерби 11-го тура чемпионата Беларуси против Руха (4:1).

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Результативными действиями украинец не отличился, но в конце встречи стал "героем" неприятного инцидента. Игрок Руха грубым подкатом завалил партнера Евгения, но сразу поднял руки в знак извинения. Однако Хачериди сразу подбежал к обидчику и начал толкать его в лицо. К счастью для Евгения, рефери только отметил желтой карточкой грубую игру футболиста Руха.

Напомним, после 11-туров белорусского первенства действующий чемпион страны Динамо Брест занимает лишь 6-ю строчку.

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