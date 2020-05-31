Милевский, Нойок и Хачериди помогли Динамо Брест победить в дерби – провальная серия завершена

Динамо Брест с украинским трио в основном составе смогло одолеть соседский Рух.
Чемпионат Беларуси, 11 тур
Рух Брест – Динамо Брест – 1:4
Голы: Диалло, 14 – Кисляк, 30, Савицкий, 72 (пен.), 81, Лаптев, 86
Перед дерби гости имели неприятную серию из трех поражений во всех турнирах. Дебют матча намекнул на ее продолжение – Диалло вывел Рух вперед. Динамо сразу ответило своими атаками, одну из которых успешно завершил капитан Сергей Кисляк ударом с лета.
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Наступление команды Сергея Ковальчука продолжилось и после перерыва, однако не хватало точности, и кипер соперника действовал уверенно. Помог пенальти, который реализовал Савицкий. Он забил и третий мяч, а разгром подытожил Лаптев – 4:1.
Хачериди и Нойок отыграли весь матч, а вот Милевского на 85 минуте заменили. Ветеран не использовал несколько хороших возможностей, отметившись в протоколе лишь желтой карточкой.
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