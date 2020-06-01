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"Хачеріді життя нічому не вчить", – українець повернувся на поле після дискваліфікації одразу зі скандалом

18:10 942 Читать на русском
"Хачеріді життя нічому не вчить", – українець повернувся на поле після дискваліфікації одразу зі скандалом
Євген Хачеріді / Фото ФК Динамо Брест

Вибуховий характер захисника брестського Динамо Євгена Хачеріді ледь не зіграв з українцем черговий злий жарт.

Євген Хачеріді пропустив останні 5 матчів своєї команди через дискваліфікацію і зумів з'явитись на полі у дербі 11-го туру чемпіонату Білорусі проти Руха (4:1).

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Результативними діями українець не відзначався, але наприкінці зустрічі став "героєм" неприємного інциденту. Гравець Руха грубим підкатом завалив партнера Євгена, але одразу підняв руки на знак вибачення. Проте Хачеріді одразу підбіг до кривдника і почав штовхати його у лице. На щастя для Євгена, рефері лише відзначив жовтою карткою грубу гру футболіста Руха.

Нагадаємо, після 11-ти турів білоруської першості чинний чемпіон країни Динамо Брест посідає лише 6-ту сходинку.

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Теги
футбольні курйози Світ Білорусь Євген Хачеріді Євген Хачеріді Відеоновини Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном
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