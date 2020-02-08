Бурда сравнил игровые умения Хачериди и Ракицкого

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, на кого из украинских футболистов пытался равняться.

"И на Хачериди, и на Ракицкого. По моему мнению, Женя мог играть в топ-клубе, как и Ракицкий. Ярик был сильнее в игровых моментах, хорошо развивал атаку, а Женя – король воздуха и в борьбе был неуступчив.

Бурда спрогнозировал, когда сможет вернуться на поле

Драгович? Мы объективно не знаем всех нюансов, что у него происходило в Лестере и что происходит сейчас в Байере. Драгович с Видой были примерно одного уровня, я бы даже сказал, равноценные игроки.

Друзья в Шахтере? Ни с кем не созваниваюсь. В сборной отличная атмосфера. Все общаются. Разумеется, киевляне чаще проводят время между собой, а "горняки" – между собой. Но микроклимат в целом на высоком уровне. Это еще одна большая заслуга Шевченко. Он сплотил коллектив. Сборная невероятно дружная", – сказал Бурда в интервью журналу "Футбол".

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