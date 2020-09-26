Чемпионат Беларуси, 25 тур

БАТЭ – Динамо Брест – 2:4

Голы: Нехайчик, 70, Милич, 79 – Седько, 5, Савицкий, 49, Кривец, 90+1, 90+3

Динамовцы приехали в гости к лидеру таблицы, который имел впечатляющую серию из 4 побед подряд. Из украинского трио место в старте получил только Евгений Хачериди, а Милевский и Нойок не попали в заявку (последний залечивает тяжелую травму).

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Уже на 5 минуте Динамо шокировало лидера голом Седько. БАТЭ ответил несколькими острыми моментами, которые не реализовал. Расплата пришла уже после перерыва, когда Савицкий удачно сыграл на добивании. Динамо окончательно отошло на свою половину, надеясь удержать преимущество. Впрочем, атака БАТЭ взялась за голову и дважды поразила ворота соперника в течение 10 минут. Компенсированное время подарило сумасшедшую развязку. Арбитр решил, что мяч после удара Кривца от перекладины таки пересек линию – 2: 3! Через несколько минут ветеран Динамо оформил дубль и окончательный счет встречи.

Сенсационный успех Хачериди и компании могут позволить солигорскому Шахтеру сравниться с БАТЭ на вершине таблицы. Команда Романа Григорчука отстает на три очка, но имеет матч в запасе. Динамо Б идет на шестой строчке.

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