Чемпіонат Білорусі, 25 тур

БАТЕ – Динамо Брест – 2:4

Голи: Нехайчик, 70, Міліч, 79 – Седько, 5, Савицький, 49, Кривець, 90+1, 90+3

Динамівці приїхали в гості до лідера таблиці, який мав вражаючу серію з 4 перемог поспіль. З українського тріо місце у старті отримав лише Євген Хачеріді, а Мілевський і Нойок не потрапили до заявки (останній заліковує важку травму).

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Вже на 5 хвилині Динамо шокувало фаворита голом Седька. БАТЕ відповів кількома гострими моментами, які не реалізував. Розплата прийшла вже після перерви, коли Савицький вдало зіграв на добиванні. Динамо остаточно відійшло на свою половину, сподіваючись втримати перевагу. Втім, атака БАТЕ взялася за голову і двічі вразила ворота суперника упродовж 10 хвилин. Компенсований час подарував божевільну розв'язку. Арбітр вирішив, що м'яч після удару Кривця від поперечини таки перетнув лінію – 2:3! Через кілька хвилин ветеран Динамо оформив дубль і остаточний рахунок зустрічі.

Сенсаційний успіх Хачеріді та компанії може дозволити солігорському Шахтарю зрівнятися з БАТЕ на вершині таблиці. Команда Романа Григорчука відстає на три очки, але має матч у запасі. Натомість Динамо Б йде на шостій сходинці.

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