Украинский защитник брестского Динамо Евгений Хачериди больше не является игроком "сине-белых".

Хачериди может вернуться в Украину после ухода из Динамо Брест

33-летний защитник разорвал контракт с белорусским клубом и занят поисками дальнейшего трудоустройства, сообщает издание Meta Ratings. Хачериди уже получил несколько предложений от команд местного первенства, но не намерен продолжать карьеру в чемпионате Беларуси.

Напомним, Хачериди перешел в Динамо Брест в января 2020 года года в качестве свободного агента. Его контракт с клубом действовал до конца 2021-го. Ранее председатель правления Динамо Брест анонсировал кадровую чистку клуба с нового сезона. Под нее попал и Евгений Хачериди, который имел одну из самых больших зарплат в команде. За белорусский клуб Евгений провел в общей сложности 21 матч во всех турнирах. Transfermarkt оценивает украинца в 350 тысяч евро.

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