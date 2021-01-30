Український захисник брестського Динамо Євген Хачеріді більше не є гравцем "синьо-білих".

Хачеріді може повернутись в Україну після відходу з Динамо Брест

33-річний оборонець розірвав контракт з білоруським клубом і зайнятий пошуками подальшого працевлаштування, повідомляє видання Meta Ratings. Хачеріді вже отримав кілька пропозицій від команд місцевої першості, але не має наміру продовжувати кар'єру в чемпіонаті Білорусі.

Нагадаємо, Хачеріді перейшов у Динамо Брест у січні 2020 року року в якості вільного агента. Його контракт з клубом діяв до кінця 2021-го. Раніше голова правління Динамо Брест анонсував кадрову чистку клубу з нового сезону. Під неї потрапив і Євген Хачеріді, який мав одну з найбільших зарплат в команді. За білоруський клуб Євген провів загалом 21 матч у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює українця у 350 тисяч євро.

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