Защитник Динамо Брест Евгений Хачериди в ближайшее время будет искать новый клуб.

Как известно, председатель правления Динамо Брест анонсировал кадровую чистку клуба с нового сезона. Под нее попали и украинцы Александр Нойок и Евгений Хачериди. Последний, к слову, является большой проблемой для Динамо, ведь имеет одну из самых зарплат.

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По информации Динамо Киев Inside, одним из возможных вариантов продолжения карьеры Хачериди является возвращение в УПЛ. Правда, клубы, которые готовы приютить ценного защитника, пока не называются.

Напомним, контракт Хачериди с брестским Динамо рассчитан до конца 2021 года. Ранее клуб покинул Артем Милевский в статусе свободного агента.

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