"Что произошло с Хачериди? Будет ли он еще играть в футбол? Я думаю, что, наверное, уже нет. Он – хороший парень, мы с ним хорошо поработали один год. Но я считаю, что он просто не захотел продолжать карьеру ветераном.

Хачериди намекнул на завершение карьеры – экс-защитник Динамо и сборной Украины 1,5 года сидит без клуба

Это не очень просто. Когда ты привык быть в топе, а тебе нужно идти на понижение – в деньгах, условиях, уровне клуба и чемпионата... А это приходится делать рано или поздно всем, только суперзвездам этого не нужно делать.

Я знаю, что Хачериди после Бреста хотел львовский Рух. Были разговоры, они общались, но Евгений не захотел. Хотя я считаю, что это была ошибка. Я говорил ему: "Женя, ты можешь пойти туда, полтора года еще поиграть, до 35-ти. Львов – хороший город, Рух – динамично развивающийся проект". Круто, здорово, классно. Ну, он не захотел", – рассказал Панков Брутальному футболу.

Напомним, последним клубом Хачериди было Динамо Брест, а в официальных матчах украинец не играл с ноября 2020 года. Недавно 34-летний уроженец Мелитополя, который провел 51 матч за сборную Украины, намекнул на завершение профессиональной карьеры.

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