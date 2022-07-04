Бывший игрок Динамо принял участие в благотворительном матче и рассказал о своих планах на будущее.

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"Форму поддерживаю. Тренируюсь, хожу в зал в Киеве. Есть ли какие-то варианты продолжить? Я уже все, скорее всего. Окончательное решение еще не принял", – сказал 34-летний Хачериди в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Последним клубом защитника было брестское Динамо, с которым он расторг контракт в январе 2021 года. Ранее Евгений успел поиграть за Олком, Волынь, киевское Динамо и ПАОК. За сборную Украины провел 51 матч, в котором оформил 3 гола.

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