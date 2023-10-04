Об этом переходе стало известно еще 10 дней назад, но сам Хачериди заявлял, что просто тренируется с этой командой и не имеет никаких обязательств. Очевидно, что ситуация изменилась.

Президент любительского клуба объяснил, как в команду удалось заманить Хачериди – на очереди экс-капитан Динамо

Сегодня пресс-служба Штурма объявила, что 36-летний футболист окончательно стал игроком клуба. Более того, он уже успел провести дебютный матч. Хачериди помог Штурму обыграть Пенуэл (2:0) в рамках чемпионата Украины среди любительских команд.

К слову, за Штурм ныне выступает немало бывших звезд УПЛ: голкипер Сергей Погорилый (Арсенал, Таврия, Металлист), полузащитники Артем Старгородский (Динамо, Таврия, Арсенал) и Евгений Морозенко (Динамо, Черноморец, Верес), нападающие Александр Бондаренко (Оболонь, Колос), Владимир Лысенко (Динамо, Металлист, Колос) и Адеринсола Эсеола (ЦСКА, Десна, Ворскла, Львов).