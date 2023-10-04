Про цей перехід стало відомо ще 10 днів тому, але сам Хачеріді заявляв, що просто тренується з цією командою і не має жодних зобов'язань. Вочевидь, ситуація змінилася.

Президент аматорського клубу пояснив, як до команди вдалось заманити Хачеріді – на черзі екс-капітан Динамо

Сьогодні прес-служба Штурма оголосила, що 36-річний футболіст остаточно став гравцем клубу. Ба більше, він вже встиг провести дебютний матч. Хачеріді допоміг Штурму обіграти Пенуел (2:0) в рамках чемпіонату України серед аматорських команд.

До слова, за Штурм нині виступає чимало колишніх зірок УПЛ: голкіпер Сергій Погорілий (Арсенал, Таврія, Металіст), півзахисники Артем Старгородський (Динамо, Таврія, Арсенал) та Євген Морозенко (Динамо, Чорноморець, Верес), нападники Олександр Бондаренко (Оболонь, Колос), Володимир Лисенко (Динамо, Металіст, Колос) та Адерінсола Есеола (ЦСКА, Десна, Ворскла, Львів).