"Как удалось уговорить присоединиться Хачериди? Евгению хочется еще побегать, так и уговорили. К тому же у нас выступает много его друзей, поэтому Хачериди интересно поиграть за Штурм. С нашим главным тренером Владимиром Бондаренко он играет в сборной ветеранов, хорошо знаком с Лысенко и Погорелым. Кстати, Лысенко ему предложил поиграть за нас, Евгений ответил: "Я не против".

Хачериди нашел себе новую команду – экс-защитник сборной Украины попал в звездную компанию

Мы усилились Алексеем Дитятьевым, уже заявили его за нашу команду. Его пригласил Хачериди, Леша как раз искал клуб. В нашу команду идет много звезд, потому что здесь играют их друзья. Без этого было бы трудно их получить. Скоро еще Коля Морозюк приедет, он кум Лысенко. Будет посещать наши матчи как болельщик. Но может случиться такое, что и его заявим. Посмотрим.

Лысенко позвал Хачериди, Хачериди - Дитятьева, теперь ждем, чтобы Леша кого-то пригласил. У нас в клубе хорошая атмосфера, ребятам нравится здесь играть. Звездной болезни ни у кого нет. На матчи все ездят в одном автобусе и общаются между собой", – поделился Наконечный в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, что Николай Морозюк завершил игровую карьеру и стал футбольным агентом, присоединившись к Prostar Agency. Перед завершением карьеры 35-летний экс-капитан Динамо еще отбегал 14 матчей за Красаву. Клуб принадлежит экс-форварду сборной России Евгению Савину, который был вынужден бежать из государства-террориста и заявлять команду во второй дивизион Кипра.

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