"Уровень игры Забарного, Сироты и Попова? Неплохие ребята, стараются. У них еще все впереди. Главное, чтобы травмы не беспокоили. Игра под руководством Луческу? Вы же все видите. Все очевидно. К исходу, думаю, вопросов быть не должно. Так, может, не всегда получается яркая игра, но были и классные матчи.

Хачериди объяснил, почему не смог бы вернуться в Динамо

По силам ли Динамо завоевать золотые медали? В полной мере. Киевляне сейчас фавориты чемпионской гонки. У них есть запас в четыре очка. Просто нужно не сбавлять обороты и продолжать в том же духе", – поделился Хачериди в интервью Команда№1.

Напомним, Евгений выступал в составе киевского Динамо с 2009 по 2018 годы, сыграв около 240 матчей за клуб. Луческу после 12 лет в Шахтере возглавил "бело-синих" летом 2020-го.

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