"Рівень гри Забарного, Сироти та Попова? Непогані хлопці, стараються. У них ще все попереду. Головне, щоб травми не турбували. Гра під керівництвом Луческу? Ви ж самі все бачите. Все очевидно. До результату, думаю, питань бути не повинно. Так, може, не завжди виходить яскрава гра, але були і класні матчі.

Хачеріді пояснив, чому не зміг би повернутись в Динамо

Чи під силу Динамо завоювати золоті медалі? Цілком. Кияни зараз фаворити чемпіонської гонки. У них є запас в чотири очки. Просто потрібно не зменшувати обертів і продовжувати в тому ж дусі", – поділився Хачеріді в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Євген виступав у складі київського Динамо з 2009 по 2018 роки, відігравши близько 240 матчів за клуб. Луческу ж після 12 років у Шахтарі очолив "біло-синіх" влітку 2020-го.

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