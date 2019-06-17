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Хачериди: Я на 99% свободный агент

20:13 101 Читати українською
Хачериди: Я на 99% свободный агент
Евгений Хачериди / SPORT24.GR

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди подтвердил, что станет свободным агентом.

"Я, считайте, полгода был в отпуске, не играл, так что отдохнул. Теперь контракт с ПАОК закончено, я на 99% свободный агент.

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Остались детали, которые нужно уладить. Надеюсь, в ближайшее время поступит конкретное предложение", – поделился Хачериди в комментарии Зе Интервьюер.

Добавим, что украинец сыграл лишь 11 матчей в составе ПАОКа во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.

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