Нелепая красная карточка и пенальти имени Хачериди в видеообзоре матча Витебск – Динамо Брест

Динамо Брест на выезде уступило Витебску (0:1). Смотрите видео гола и обзор поединка на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2020/21, 5-й тур

Витебск – Динамо Брест – 1:0

Гол: Николаеску, 87 (п.)

Удаление: Кики, 73, Хачериди, 85

Хачериди получил глупое удаление и привез пенальти – Динамо Брест проиграло Витебску

Соавтором неожиданного поражения чемпиона Беларуси стал украинский защитник Евгений Хачериди. Экс-игрок сборной Украины в своей штрафной заработал нелепое удаление, ударив соперника ногой тогда, когда мяч уже был в руках голкипера. Как следствие, пенальти и обидное поражение Динамо.

После пяти туров Витебск с 10 очками занимает второе место, Динамо с 7 баллами идет девятым.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано