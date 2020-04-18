toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Нелепая красная карточка и пенальти имени Хачериди в видеообзоре матча Витебск – Динамо Брест

21:31 14 Читати українською
Нелепая красная карточка и пенальти имени Хачериди в видеообзоре матча Витебск – Динамо Брест
Витебск – Динамо Брест – 1:0 / ФК Динамо Брест

Динамо Брест на выезде уступило Витебску (0:1). Смотрите видео гола и обзор поединка на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2020/21, 5-й тур

Витебск – Динамо Брест – 1:0

Гол: Николаеску, 87 (п.)

Удаление: Кики, 73, Хачериди, 85

Хачериди получил глупое удаление и привез пенальти – Динамо Брест проиграло Витебску

Соавтором неожиданного поражения чемпиона Беларуси стал украинский защитник Евгений Хачериди. Экс-игрок сборной Украины в своей штрафной заработал нелепое удаление, ударив соперника ногой тогда, когда мяч уже был в руках голкипера. Как следствие, пенальти и обидное поражение Динамо.

После пяти туров Витебск с 10 очками занимает второе место, Динамо с 7 баллами идет девятым.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано

blog_ava
Барселона стремится сформировать атаку мечты – Месси и тренеру безумный план нравится
12:10
350
Теги
Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Видеоновости Динамо Брест Динамо Брест Витебск Витебск
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
15
мин
Шеффилд Юнайтед
16:00
Вулверхэмптон
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук