Хабиб – о легендарных голах Шевченко в Лиге чемпионов: Он че, пушкой был?

Шедевральные выстрелы Андрея Шевченко продолжают вызывать восхищение не только у болельщиков.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Instagram высоко оценил мастерство бывшего нападающего киевского Динамо Андрея Шевченко.

"Он че, пушкой был?" – прокомментировал Хабиб нарезку голов украинском.

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Напомним, Нурмагомедов – российский боец ​​смешанных боевых искусств, который выступает под эгидой UFC. Хабиб является действующим чемпионом UFC в легком весе, занимает второе место официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Андрей Шевченко, который сейчас возглавляет сборную Украины, завершил карьеру в 2012 году в Динамо. Кроме киевского клуба защищал цвета итальянского Милана и лондонского Челси.

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