toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Нам повезло в Киеве": супергол Шевченко, катастрофа украинца – как матч Динамо стал ключом для подвига в ЛЧ

19:22 26 Читати українською
"Нам повезло в Киеве": супергол Шевченко, катастрофа украинца – как матч Динамо стал ключом для подвига в ЛЧ
Динамо – Интер: Андрей Шевченко открыл счет в матче ЛЧ 2009/10 / фото AFP
Тарас Котив Тарас Котив

Матч Динамо – Интер стал отправной точкой огромного успеха Жозе Моуринью. Один из героев Деян Станкович вспоминает, как миланский клуб чудом не пустил киевлян в плей-офф Лиги чемпионов 2009/10, чтобы потом оформить тройной триумф.

Легенда сборной Сербии хорошо знает, как трудно было играть против Динамо даже каких-то 11 лет назад. Интер ужасно начал тот групповой этап Лиги чемпионов. Ничья с Барселоной и Рубином, качели с командой Газзаева в Милане, которые вылились в 2:2, но победить тогда мог каждый – на десерт Шевченко с Это'О обменялись роскошными упущенными возможностями. Станкович забил тогда 2 гола из 3-х в первом круге (еще один добавил Вальтер Самуэль). Игра в Киеве становилась для Моуринью битвой за жизнь.

Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-му

Эх, а как выглядела турнирная таблица тогда на экваторе пути: 1. Барселона (4 очка), 2. Динамо (4), 3. Рубин (4), 4. Интер (3). По дополнительным показателям киевляне шли в призах, и домашняя победа стала бы для них ключевой для прохода в плей-офф. А какие имена в атакующем звене: Ярмоленко, Шева, Милевский, Гусев! Андрей Шевченко, которому тогда уже было 33, открыл счет на 21-й. Удивительным ударом перебросил голкипера. Фотографы портала "Динамомания" зафиксировали этот эффектный момент. К сожалению, этот выстрел так и остался единственным точным у хозяев (всего 4) за 90 минут, хотя их наставник Газзаев до последнего придерживался довольно агрессивной формации в 4-2-3-1.

Аргентинский принц, который так и не стал королем

Интер бил-бил и все равно завис на грани пропасти. Но дальше на сцену вышел Диего Милито. Аргентинский киллер забил в группе всего 1 мяч, но каким же роковым он стал. То ли неуверенная игра Станислава Богуша, то ли рикошет от ноги Маграо, но гол оказался крайне глупым. Да и вообще, как можно было оставить форварда соперника одного на 11 метрах? Шла 86-я минута. Ничья также сохраняла неплохие шансы Динамо (как минимум в Лигу Европы прошли бы), но и ее упустили на 90-й. И снова Милито сыграл на грани офсайда, вратарю не хватило хладнокровия, а Снейдер добил с третьей попытки.

После этого Динамо еще раз потеряло все на 86-й, когда проиграло дома Барселоне и подарило россиянам путевку в ЛЕ (как тут не вспомнить, что в прошлом сезоне киевляне пропустили Шахтер в финал Кубка УЕФА из-за гола Илсиньо на 89-й). Милито же вскоре отмечался на каждой стадии плей-офф, а его гол в полуфинале против Барселоны и дубль для Баварии в финале стали победными. Ну, а Богуш в Динамо так и не сыграл больше ни одного матча – украинский кипер еще и в Милане подарил легкий гол Станковичу, когда вышел неизвестно куда из ворот. Затем еще была попытка реанимировать карьеру в полтавской Ворскле, после чего снова пауза и переход в любительский футбол. Конечно, нечеловеческие нагрузки Газзаева, из-за которых травмировался не один динамовец, также имели огромное влияние, но тот бой против Интера стал не менее фатальным.

"Второй год с Моуринью был столь важным. Сочетание игроков, тактических схем, характера. Мы сотворили историю с этим Интером. Со временем поняли – то, чего мы достигли, это что-то чрезвычайное. Например, Ювентус с его сильной игрой так и не сумел повторить подвиг, даже вложив кучу денег", – говорит Станкович. Действительно, ни Роналду, ни огромные вливания в трансферы, ни 2 попадания в финал Лиги чемпионов не помогли туринцам завоевать требл, а Жозе Моуринью сумел. Некий тизер презентации португальца перед фанатами Реала на Бернабеу вышел...

Деян признается, что победа на стадионе Динамо окончательно зажгла победный дух в команде Моу. "Нам повезло в Киеве, поэтому мы сказали себе, что должны максимально использовать это. Та ночь с камбэком стала определяющей. В последние 2 месяца у Интера осталось 13-14 игроков, а играть надо было каждые 3 дня. Эти 45 дней разбили нас на куски, а Моуринью выжал из всех максимум". Это еще одна история, насколько в футболе решающими могут быть несколько минут, вспышки заоблачного характера. Кому-то они открывают путь к нереальному триумфу, для кого-то становятся началом темных времен.

"Такі штрафи призводять до розколу в команді": Михайличенко і ще 2 злих генії у кар’єрі Шовковського

blog_ava
"Была большая паника": Морозюк рассказал, при каких условиях его жена заразилась коронавирусом
09:11
487
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Главное Тарас Котив Деян Станкович Деян Станкович Интер Интер Ювентус Ювентус Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью Видеоновости Статьи Станислав Богуш Станислав Богуш Андрей Шевченко Андрей Шевченко Диего Милито Диего Милито
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
24
мин
Эвертон
22:00
Лестер Сити
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук