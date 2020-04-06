"Нам повезло в Киеве": супергол Шевченко, катастрофа украинца – как матч Динамо стал ключом для подвига в ЛЧ

Матч Динамо – Интер стал отправной точкой огромного успеха Жозе Моуринью. Один из героев Деян Станкович вспоминает, как миланский клуб чудом не пустил киевлян в плей-офф Лиги чемпионов 2009/10, чтобы потом оформить тройной триумф.

Легенда сборной Сербии хорошо знает, как трудно было играть против Динамо даже каких-то 11 лет назад. Интер ужасно начал тот групповой этап Лиги чемпионов. Ничья с Барселоной и Рубином, качели с командой Газзаева в Милане, которые вылились в 2:2, но победить тогда мог каждый – на десерт Шевченко с Это'О обменялись роскошными упущенными возможностями. Станкович забил тогда 2 гола из 3-х в первом круге (еще один добавил Вальтер Самуэль). Игра в Киеве становилась для Моуринью битвой за жизнь.

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Эх, а как выглядела турнирная таблица тогда на экваторе пути: 1. Барселона (4 очка), 2. Динамо (4), 3. Рубин (4), 4. Интер (3). По дополнительным показателям киевляне шли в призах, и домашняя победа стала бы для них ключевой для прохода в плей-офф. А какие имена в атакующем звене: Ярмоленко, Шева, Милевский, Гусев! Андрей Шевченко, которому тогда уже было 33, открыл счет на 21-й. Удивительным ударом перебросил голкипера. Фотографы портала "Динамомания" зафиксировали этот эффектный момент. К сожалению, этот выстрел так и остался единственным точным у хозяев (всего 4) за 90 минут, хотя их наставник Газзаев до последнего придерживался довольно агрессивной формации в 4-2-3-1.

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Интер бил-бил и все равно завис на грани пропасти. Но дальше на сцену вышел Диего Милито. Аргентинский киллер забил в группе всего 1 мяч, но каким же роковым он стал. То ли неуверенная игра Станислава Богуша, то ли рикошет от ноги Маграо, но гол оказался крайне глупым. Да и вообще, как можно было оставить форварда соперника одного на 11 метрах? Шла 86-я минута. Ничья также сохраняла неплохие шансы Динамо (как минимум в Лигу Европы прошли бы), но и ее упустили на 90-й. И снова Милито сыграл на грани офсайда, вратарю не хватило хладнокровия, а Снейдер добил с третьей попытки.

После этого Динамо еще раз потеряло все на 86-й, когда проиграло дома Барселоне и подарило россиянам путевку в ЛЕ (как тут не вспомнить, что в прошлом сезоне киевляне пропустили Шахтер в финал Кубка УЕФА из-за гола Илсиньо на 89-й). Милито же вскоре отмечался на каждой стадии плей-офф, а его гол в полуфинале против Барселоны и дубль для Баварии в финале стали победными. Ну, а Богуш в Динамо так и не сыграл больше ни одного матча – украинский кипер еще и в Милане подарил легкий гол Станковичу, когда вышел неизвестно куда из ворот. Затем еще была попытка реанимировать карьеру в полтавской Ворскле, после чего снова пауза и переход в любительский футбол. Конечно, нечеловеческие нагрузки Газзаева, из-за которых травмировался не один динамовец, также имели огромное влияние, но тот бой против Интера стал не менее фатальным.

"Второй год с Моуринью был столь важным. Сочетание игроков, тактических схем, характера. Мы сотворили историю с этим Интером. Со временем поняли – то, чего мы достигли, это что-то чрезвычайное. Например, Ювентус с его сильной игрой так и не сумел повторить подвиг, даже вложив кучу денег", – говорит Станкович. Действительно, ни Роналду, ни огромные вливания в трансферы, ни 2 попадания в финал Лиги чемпионов не помогли туринцам завоевать требл, а Жозе Моуринью сумел. Некий тизер презентации португальца перед фанатами Реала на Бернабеу вышел...

Деян признается, что победа на стадионе Динамо окончательно зажгла победный дух в команде Моу. "Нам повезло в Киеве, поэтому мы сказали себе, что должны максимально использовать это. Та ночь с камбэком стала определяющей. В последние 2 месяца у Интера осталось 13-14 игроков, а играть надо было каждые 3 дня. Эти 45 дней разбили нас на куски, а Моуринью выжал из всех максимум". Это еще одна история, насколько в футболе решающими могут быть несколько минут, вспышки заоблачного характера. Кому-то они открывают путь к нереальному триумфу, для кого-то становятся началом темных времен.

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