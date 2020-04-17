"Один из 3-х настоящих монстров атаки": Шевченко бешеными голами за Динамо уничтожал грандов ЛЧ – во всем мире обожают

Андрей Шевченко стал легендой киевского Динамо, отметившись не одним знаковым голом в рамках Лиги чемпионов. УЕФА, а вместе с ним и "Футбол 24", вспомнил 5 вкуснейших моментов.

В традиционной рубрике Воспоминания четверга УЕФА погрузился в прошлое. А там на этот раз голы Шевченко в ворота Арсенала и других грандов мирового футбола. Большинство этих ударов помнит НСК Олимпийский. Начинается видео с момента, в котором Дэвид Симэн пропустил со штрафного – знаменитый англичанин должен был это тянуть, считает болельщик "канониров". С большим скрипом набрав только 2 очка и избежав поражения в Лондоне на 90-й минуте, команда Лобановского разнесла лидера группы дома. Шева довел счет до неприличных 3:0, но ребята Венгера один мячик в ответ закатили. На минуточку, это был Арсенал, который несколько месяцев назад впервые выиграл АПЛ (золота ждали 7 лет).

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Лондонцы после того фиаско так и не оправились, пропустив вперед даже Ланс, который сейчас играет во втором дивизионе, а в 1998-м опередил не менее скромный Мец только по дополнительным показателям. Удивительные времена были, когда чемпионами Франции 10 лет становились разные команды, и никто не повторялся от доминирования Марселя до начала гегемонии Лиона!

Динамо пошло дальше, где Шевченко издевательски легко расправился еще и с Оливером Каном. А какой же пас отдал Валентин Белькевич. Киевляне вели 2:0, но до перерыва не смогли удержать такое солидное преимущество, а затем и вообще позволили Баварии чудом спастись. В шаге от финала Лиги чемпионов – Кубка, который так и не покорился Лобановскому.

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Возвращаемся на сезон назад. Уже тогда раздался тревожный звоночек, что Динамо способно растратить преимущество в 2 гола. И снова маэстро Белькевич разрезает оборону одним пасом, а Шевченко наказывает, словно хищник штрафной. Киевляне повели с Ньюкаслом 2:0, но завершилось все 2:2. Камбэк "сорок" начался на той же 78-й минуте, что и Баварии – будто заклинание какое-то! Интересно, что из той группы не вышел больше никто, кроме украинцев. Две феерические победы над Барсой вывели на первое место именно динамовцев.

"Для кого-то это могло быть сюрпризом, но для нас – наигранная комбинация. Сергей (Ребров – прим. "Футбол 24") очень хорошо выпрыгивал, несмотря на свой рост. Он занимал позицию, разбегался, всегда пытался играть мяч в самой высокой точке. Снаряд был действительно хорошо выбит, в свободную зону. Сергей занял такую хорошую позицию, выпрыгнул высоко, а я уже, зная его движения, понимал – если он выиграет, то забегал в пространство", – так вспоминал Шевченко столь важный выездной гол, шокировавший Сантьяго Бернабеу (1:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов 1998/99).

Это еще и была ошибка двух защитников, которые вместо того, чтоб сузиться, стояли слишком широко, добавляет главный тренер сборной Украины. Между прочим, выиграл Ребров перед ассистом верховую борьбу у культового защитника Йерро – крутого бомбардира (в топ-10 Реала за всю историю) и властелина второго этажа, которого опережают только 4 игрока по количеству матчей в мадридской команде. Даже 15 сантиметров разницы в росте не стали для испанца преимуществом! Отмечаем и предголевой пас вратаря Шовковского. Далее уже было делом техники – использовать недооценку "сливочных", чтобы пройти в полуфинал.

И в 33, вернувшись в Динамо после заграничных вояжей, Шевченко давал жару соперникам в ЛЧ. Киевляне не одолели Интер и упустили даже ничью, но его голасо Моуринью должен был запомнить. "Абсолютный зверь, любимец моей юности. Насколько же недооцененный современным поколением фанов. Мастер своего ремесла. Мой легенда, святой Шева", – даже за океаном болельщики тепло вспоминают карьеру украинца.

"Мне повезло жить в эпоху с тремя настоящими монстрами атаки. Роналду Назарио, Тьерри Анри и Андрей Шевченко. Последний всегда будет тем, к кому ощущаю особую преданность. Я принимаю, что вам могут нравиться другие двое. Я тоже их любил, но украинец...", – комментарии на испанском, английском, итальянском языках показывают, что в Европе продолжают чтить величие экс-форварда сборной Украины.

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